Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor öğle saatlerinde yaptığı taktik antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve top çalışması ile başladı. Daha sonra futbolcular, 3’e 3 oyun ve pas oyunu ile devam eden antrenmanda gruplar halinde savunma-hücum organizasyonu çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ve koşu ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.