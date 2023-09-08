Konyaspor’da yeni transfer Oliveira ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılan çalışma ile sürdürdü. Yeni transfer Nelson Oliveira da takımla ilk antrenmanını yaptı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra antrenman, pas ve 4’e 3 savunma-hücum çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maç ile sona erdi. Yeni transfer Portekizli forvet Nelson Oliveira da çalışmalarda yer alarak takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.