Konyaspor’dan bahis soruşturması açıklaması

Konyaspor, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan mevcut ve eski yöneticileriyle ilgili kamuoyuna yazılı bir açıklama yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, yürütülen soruşturmada yöneticilerin görev sürelerine ilişkin yanlış bildirim yapıldığını ve bu nedenle haksız bir sürecin ortaya çıktığını savundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Demirkol’un 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve ifadesinin alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kulübün olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip ettiği ve kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendirme sözü verdiği vurgulandı.

"YANLIŞ BİLDİRİLDİ"

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde ifadeler alınırken sorulan sorulardan anlaşıldığı üzere yöneticilerimizin görev yaptığı yıllarının savcılık, kolluk veya ilgili makamlara Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen listede yanlış olarak bildirildiği anlaşılmıştır.

Bu yanlış listeye dayanılarak yöneticimizin ve bir kısım eski yöneticimizin haksız yere gözaltına alındıkları ve ifade verdikleri anlaşılmıştır. Tümosan Konyaspor Kulübü olarak; bahis iddiaları futbol kamuoyuna düştüğü anda ilk açıklamayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu‘nun yanında olduğunu açıklayan kulüplerden bir tanesi idik.

"TFF'Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Şimdi Tümosan Konyaspor olarak uğramış olduğumuz bu haksızlığın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurullarının harekete geçmesini, yaptığı yanlışlığı düzeltmesini ve resmi açıklama yapmasını bekliyoruz.

Herhangi bir hak ihlali veya usulsüz uygulama söz konusu olmasının kesinleşmesi durumunda ise sorumlular hakkında gerekli hukuki ve idari girişimleri tereddütsüz başlatacağımızı kamuoyuna bildiririz."