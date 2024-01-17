Konyaspor’dan 'Zor durumdayız' açıklaması

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, takım olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, taraftarlara kombine satışı için çağrıda bulundu.

Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, herkes için zor süreçten geçtiklerini, bu zorlu süreci ise hep birlikte aşabileceklerini ifade etti. Yunus Derebağ, “Yönetim kurulu olarak, gece gündüz demeden Konyaspor’umuz için uğraş veriyoruz. Takımımızın daha iyi yerlere gelmesi adına Başkanımız Ömer Korkmaz başta olmak üzere yönetim kurulundaki tüm arkadaşlar olarak ciddi bir çaba içerisindeyiz” dedi.



Teknik direktör Fahrudin Omerovic ile anlaştıklarını hatırlatan Yunus Derebağ, “Teknik Direktörümüzü belirledik. Fahrudin Omerovic ile resmi sözleşme imzaladık ve takımımız ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Diğer taraftan transferde ilk adımımızı tamamladık. Orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng’i renklerimize kattık. Futbol şubemiz, takımımıza katkı sağlayacak isimlerle görüşmelere devam ediyor. Şu an için isim vermek doğru olmaz ama inşallah birkaç gün içerisinde yeni transfer hamlelerimiz olacak. Neticelendiğinde bunu da kamuoyuyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu olarak transfer görüşmelerine devam ettiklerini ifade eden Derebağ, “Bizler transfer görüşmelerini devam ederken taraftarımıza da çağrımız var. İkinci yarı indirimli kombine satışlarımız başladı. Geçtiğimiz hafta Konyaspor internet sitesi ve sosyal medya platformlarından bunu duyurduk. Ne yazık ki şu an itibarıyla beklediğimiz sayılara ulaşamadık. İnanıyoruz ki Konyaspor taraftarı, takımını yalnız bırakmayacak. Stadyuma gelerek desteklerini esirgemeyecek. Çünkü Konyaspor taraftarı zor günlerden birlik ve beraberlik duygusuyla çıkabileceğini çok iyi biliyor. Kombine alan taraftarlarımızın bazı avantajları var. Tüm kombine sahipleri, Konya Store’dan yapacağı alışverişlerde yüzde 10 indirim hakkı elde edecek. Ayrıca bu sezon başında kombine almış taraftarlarımız ise 2024-25 sezonu kombine alımlarında yüzde 20 indirim fırsatı yakalayacak” diye konuştu.

Konyaspor’un Konya’nın en büyük markası olduğunu söyleyen Yunus Derebağ, “Konyaspor’umuz şüphesiz Konya’nın en büyük markasıdır. Bu marka etrafında hepimizin birleşmesi gerekiyor. İş adamları, sanayiciler ve odalar herkes elini taşın altına koymalıdır. Konya şehrimiz, beraberlik duygusunu her daim göstermiştir. İnşallah yeniden o birlik havasını Konyaspor etrafında yakalayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.