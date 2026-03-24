Konyasporlu Alassane Ndao tahliye edildi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao, ilk duruşmada tahliye edildi. Hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu, yargı sürecinin devamına tutuksuz olarak katılacak.

Haber Global’in aktardığına göre, “bahis ve şike” suçlamalarıyla yargılanan Ndao’nun dosyası ilk kez mahkeme önüne geldi. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme heyeti, futbolcunun tahliyesine karar verdi.

Davanın ilerleyen süreçte görülmeye devam edeceği, Ndao’nun ise yargılama boyunca adli kontrol şartları kapsamında serbest kalacağı öğrenildi.