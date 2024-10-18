Konyasporlu Pedrinho frikikten attığı gollerle takımına katkı veriyor

Konyaspor'da 8 haftada 3 gol 1 asistle katkı sağlayan Pedrinho, takımına katkı vermeye devam etmek istediğini söyledi.

Konyaspor'un sezon başında Bulgaristan ekibi CSKA 1848'den transfer ettiği 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho, kente ve Türk futboluna kısa sürede adapte oldu.

Kasımpaşa ve Bodrumspor deplasmanında attığı frikik golleriyle dikkati üzerine çeken Pedrinho, Samsunspor deplasmanında takımına 3 puanı getiren skoru kaydetti.

Toplamda kullandığı 5 frikikten 2'sini gole çeviren Brezilyalı oyuncu, ikisinde ise kaleciyi geçemedi.