Koop-İş Sendikası'ndan grev kararı: "Emeğimiz görmezden geliniyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda (SYDV) görev yapan işçiler Türkiye genelinde grev kararı aldı. Aksaray'da da SYDV İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, "Bizler depremlerde ilk sahaya çıkan, vatandaşın en çaresiz anında yanında olan, kısıtlı bütçelerle milyonların derdine derman olmaya çalışan emekçileriz ancak emeğimiz görmezden geliniyor" diye konuştu.

81 ilde eş zamanlı yapılan iş bırakma eylemlerinde işçiler, hak ettikleri zam oranlarının verilmediğini vurguladı. Koop-İş Sendikası’na bağlı çalışanların katıldığı eylemlerden biri de SYDV İl Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Yapılan açıklamada, 22 işçiden 19’unun greve katıldığı, zaruri ihtiyaçların karşılanabilmesi için yalnızca 3 çalışanın görevde kaldığı belirtildi.

Koop-İş Sendikası iş yeri temsilcisi Zekeriya Duru, konfederasyon ile hükümet arasında 2 Ağustos 2025’te imzalanan ve 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne dikkati çekerek, "Sendikamız örgütlü olduğu kamu işyerlerinde sözleşmeleri imzalıyor. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu protokoldeki zam oranlarını uygulamıyor. Vakıflarda çalışan arkadaşlarımızı 600 bin kamu işçisi ve bakanlık bünyesindeki 30 bin işçiden ayırarak, memurlara uygulanan yüzde 11+7 oranındaki zammı dayatıyorlar. Bu kabul edilemez" diye konuştu.

"EMEĞİMİZ GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Sosyal yardımlaşma vakıflarında çalışanların zorlu koşullarda hizmet verdiğini vurgulayan Duru, "Bizler depremlerde ilk sahaya çıkan, vatandaşın en çaresiz anında yanında olan, kısıtlı bütçelerle milyonların derdine derman olmaya çalışan emekçileriz. 24 saat esasına göre görev yapıyoruz, hafta sonları bile evimizi görmeden yardıma muhtaç vatandaşların sorunlarını çözmeye uğraşıyoruz. Ancak emeğimiz görmezden geliniyor. Kamu çerçeve protokolündeki zam oranları bile bizlere çok görülüyor. Önceki sözleşme dönemlerinde bu oranlar tereddütsüz uygulanırken bugün bizlere üvey evlat muamelesi yapılıyor" dedi.

"DEĞER GÖRMÜYORUZ"

Sendika temsilcisi, vakıf çalışanlarının yalnızca ücret artışı için değil, yıllardır görmezden gelinen emeğin karşılığını almak için greve çıktığını ifade eden Duru, geçinemediklerine vurgulayarak, "Geçinemiyoruz, değer görmüyoruz, yok sayılıyoruz. Bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçerli değildir. Biz emeğimizin hakkını alana dek bir adım geri atmayacağız. Bu bir grev çığlığıdır, bir hatırlatmadır; biz varız, güçlüyüz, örgütlüyüz. Zafer direnen emekçilerin olacaktır" ifadesini kullandı.