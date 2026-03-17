Kooperatif borç batağına saplandı

İktidarın, ülkede giderek derinleşen ekonomik krizi perdelemek amacıyla görevler yüklediği kamu kuruluşları arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketler, faiz batağına saplandı. Kooperatifin sekiz iştirakinin 2025 yılında faiz için yaptığı ödemenin 10 milyar TL’ye dayandığı öğrenildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketlerin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin yıllık bilançoları, çarpıcı faiz giderlerini gözler önüne serdi.

FAHİŞ FAİZ ÖDEMESİ

BirGün’ün ulaştığı Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, sekiz şirketin 2025 yılındaki faiz gideri 9 milyar 507 milyon 147 bin 889 TL olarak gerçekleşti. Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi, 4 milyar 501 milyon 40 bin 695 TL’lik faiz ödemesi ile en yüksek faiz giderine imza atan Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki oldu. 2025 yılında rekor imza zarara imza atan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin faiz ödemesi de dikkati çekti. Market’in 2025 yılında yaptığı faiz ödemesi kayıtlara, 3 milyar 620 milyon 541 bin 710 TL olarak geçti.

Kooperatif iştiraki yedi şirketin 2025 yılında yaptığı faiz ödemeleri, şirketlere göre şöyle sıralandı:

• Tarım Kredi Tohumculuk: 11,3 milyon TL

• Tarım Kredi İmece Plastik: 9,5 milyon TL

• Tarım Kredi Tedarik Ve Üretim: 4,5 milyar TL

• Tarım Kredi Pazarlama Ve Marketçilik: 3,6 milyar TL

• Tarım Kredi Yağ Sanayi Ve Ticaret: 1,2 milyar TL

• Tarım Kredi Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk: 37,9 milyon TL

• Tarım Kredi Lojistik: 27,7 milyon TL

• Tarım Kredi Teknoloji: 2,7 milyon TL