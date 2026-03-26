Kooperatif davası başladı: Tunç Soyer'in avukatından "AKP’li isim heyette" itirazı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk iddiasıyla açılan ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da arasında olduğu 65 sanığın yargılanmasına İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Aliağa Cezaevi Yerleşkesi’nde devam ediliyor. Sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmayı bazı sanık yakınları da takip ediyor.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Aliağa Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen duruşmaya sanıklar, müdafileri ve sanık yakınları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve eski CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da izleyici olarak takip etti.

Duruşmada söz alan Tunç Soyer'in avukatı Murat Aydın, bilirkişi heyetinin reddi taleplerini yinelediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yeni bilirkişi heyeti talep ettiğinizi söyleyeceksiniz ama o rapor hala delil olarak dosyada. Biz bilirkişinin reddi talebinin karara bağlanmasını istiyoruz. Bu bilirkişiler, davaya müdahil olan kurumda memur olarak çalışanlardır. Eğer bilirkişi reddini kabul ederseniz delil olmaktan çıkacak. Sizin karar açıklamanız gerekiyor ama ekim ayından beri karar vermiyorsunuz. Her celse sonunda ara karar veriyorsunuz. Bilirkişilerle alakalı karar veriyorsunuz ama celse arasında karar olmadan iş yapıyorsunuz. Mahkeme kararı olmaksızın bilirkişi heyeti oluşturdunuz. Bunun da reddini talep edeceğiz. Görevli Selahattin Kalyoncu AK Parti’nin 2007’de Trabzon’dan milletvekili aday adayı, yargılananlar CHP’li. Ülkedeki siyasi gerilimin farkında mısınız? Bugüne kadar 23 kişi bilirkişiliği reddetti. Bunun bir anlamı yok mu? Görevlendirdiğiniz heyetin nasıl bir rapor verdiğini gördük. Dosyaya hakim değillerdi. Şimdi de AK Parti’de aktif siyaset yapmış birini bilirkişi heyetine alıyorsunuz. CHP’nin eski il başkanı yargılanıyor burada. AK Partili birini bilirkişi yapmayın. Eğer usulleriniz olağan değilse verdiğiniz kararlar da olağan olmaz. Bir önceki bilirkişi heyetinin reddi konusundaki talebimiz için görüş bildirildi, heyetinizle karara bağlayınız. Mesela bilirkişi olarak görevi istenen Ahmet Kaptan. Kendisi icra profesörü ve bu dosyada neden görev yapmak istemediğini gerekçesiyle bildirdi. Bu gerekçe bile olağanüstü usullerde yargılama yapıldığını gösteriyor.”

"AYNI RAPOR ALTINA İMZA ATACAK KİŞİLERİ Mİ ARIYORUZ?"

Aydın’ın ardından söz alan avukat Özkan Yücel ise, “Bilirkişi raporunu kamu zararı olup olmadığını anlamak için istiyoruz. Sayıştay raporları var, görevi kamu zararı varsa bunu ortaya çıkarmak. Sayıştay denetçilerinin raporu dosyada var. Onların kamu zararı yok dediği bir yerde hangi kamu zararı? O zaman Sayıştay denetçilerinin işini yapmadığını mı söylüyoruz? Ben bilirkişi arama zahmetinin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Sayıştay raporu ortada. Bilirkişinin atanmasındaki tarafsızlık değerlendirmesi önemli tabii. Biz aynı rapor altına imza atacak kişileri mi arıyoruz” diye konuştu.

Duruşma devam ediyor.