Kooperatif davası: Tunç Soyer için tutuklu yargılama kararı

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklu yargılama kararı verildi.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifinde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu 11 kişi hakkında ilk karar açıklandı.

Soruşturma kapsamında Aslanoğlu ve diğer 8 kişi 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aslanoğlu ve 8 kişi dün adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadelerinin ardından “tutuklama” talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturması kapsamında İzmir Buca Ceza İnfaz Kurum’unda tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın SEGBİS yöntemiyle ifadeleri alındı.

Yaklaşık 5 saat süren mahkeme ifadelerinin ardından Aslanoğlu, Soyer ve Kaya hakkında “tutuklu yargılama” kararı verildi.

Üç ismin yanı sıra; City Construction Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin hisselerinin tamamının devredildiği isimlerden Yıldırım Kuruoğlu ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi yönetim asil üyelerinden Burak Bakır hakkında da tutuklu yargılama kararı verildi.