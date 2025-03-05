Kooperatif Mağdurları Birliği: Evlerimize kavuşmak istiyoruz

İzmir’de Egemenlik Binası önünde bir araya gelen İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği, eylem gerçekleştirdi. İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği adına konuşan Kadir Özkan, mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer ve dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun övgülerine ve garanti vermesine istinaden, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvenerek kooperatiflere üye olduklarını ve inşaatları finanse ettiklerini aktaran Özkan, "Zaman içinde inşaatlarımızın akıbetini araştırırken birçok usulsüzlükle karşılaştık. Bunları mevcut Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a aktarmak ve çözüm bulmasını rica etmek istedik. Ancak aradan geçen 10 aylık süre içinde gördük ki Cemil Tugay yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin temsilcileri, süreci adeta tıkamakta ve kooperatiflerin eski yönetimlerinin yarattığı zararları üyelere ödetmeye çalışmaktadır" dedi.

Tugay’ın, görsel ve yazılı basında her fırsatta üyelerin haklarını yasal faizi ile birlikte ödeyeceğini ifade etmesine rağmen bunu nasıl yapacağını açıklamadığını ve kendilerine karşı farklı tavır sergilediğini aktaran Özkan, "Kendisine çağrımız bu sorunu nasıl çözeceğini hukuksal dayanaklarıyla birlikte ve detayları ile açıklamasıdır. Zamanımız daha fazla harcanmadan vaat edilen, paralarını ödediğimiz evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

TALEPLER SIRALANDI

Özkan, mağdurların taleplerini ise şöyle sıraladı:

• İzmir Büyükşehir Belediyesi sebep olduğu zararları maddi ya da ayni olarak ivedi şekilde karşılamak zorundadır.

• İZBETON ile yapılan sözleşmelerde kooperatifler lehine olan tüm maddeler gelecekte de korunmalıdır.

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, geçen ay basında açıkladığı üyelerin haklarını ödeyerek devralma işinin nasıl yapacağını, hukuksal dayanaklarıyla birlikte ve detayları ile açıklamalıdır.

• Hakkını devretmeyip evlerine kavuşmak isteyen üyelere piyasa fiyatlarına göre ve ödenen tutarları da göz önünde bulundurularak makul bir bedel önerilmeli ve ödemeleri vadeye

yayılmalıdır.

• Sayın Cemil Tugay, kooperatifzedeleri ‘işgalci’ olarak tanımlamaktan derhal vazgeçmeli ve bu ifadelerinden dolayı kooperatifzedelerden yine basın aracılığı ile özür dilemelidir.

• Toprak sahibi konumundaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözebilmek, ancak kooperatifzedelerin de sorunlarını çözmekle mümkündür. Sayın Cemil Tugay bu bilinçle hareket etmelidir.

• CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, biz kooperatifzedelerin ortaya çıkmasında rolü olan siyasileri derhal görevden uzaklaştırmalı ve bu sorumluluğa daha fazla ortak olmamalıdır.