Kooperatif soruşturmasında Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer hakkında tutuklama talebi

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınanlar, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile diğer 8 kişinin ifadeleri alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savcı tarafından ifadeleri alındı.

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemleri sonrası Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın yanı sıra İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 4 kişi tutuklama, diğer 4 kişi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamındaki "kooperatif" davasında Soyer ve Kaya tutuklu yargılanırken, Aslanoğlu 14 Ekim'de tahliye edilmişti.