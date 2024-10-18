Kooperatiflerin faiz gideri %859 arttı

İktidarın, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizi perdelemek amacıyla görevler yüklediği kamu kuruluşları arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketler, faiz batağına saplandı. Kooperatifin yedi iştirakinin 2024’ün ilk yarısında faiz için yaptığı ödemenin 1,5 milyar TL’yi aştığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Pahalılığa karşı piyasayı balanse etmek” görevi yüklediği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi, faiz gideri en yüksek kooperatif iştiraki oldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne bağlı şirketlerin Ocak-Haziran 2024 dönemine yönelik mali tabloları hazırlandı. Şirketlerin altı aylık bilançoları, dudak uçuklatan faiz giderlerini gözler önüne serdi.

YÜZDE 859’LUK ARTIŞ

BirGün’ün ulaştığı Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerine yönelik bağımsız denetim raporlarına göre, yedi şirketin 2024’ün ilk yarısındaki faiz gideri 1 milyar 658 milyon 125 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2023’ün ilk yarısındaki faiz gideri ise kayıtlara, 172 milyon 936 bin TL olarak geçti. Şirketin Ocak-Haziran 2024 dönemindeki faiz gideri, Ocak-Haziran 2023 dönemine oranla yüzde 859 arttı.

REKOR MARKETLERDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mağaza sayısını artıran Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, kooperatif şirketleri arasında yüksek faiz gideri ile öne çıktı. Şirketin altı aylık faiz gideri, 1 milyar 225 milyon 148 bin TL olarak hesaplandı.

FAİZDE REKOR ÖDEME

TK Market’in ardından 332 milyon 766 bin TL’lik faiz gideri ile Tarım Kredi Hayvancılık Anonim Şirketi ikinci sırada yer aldı. TK Market ve TK Hayvancılık’ın yanı sıra kooperatif iştiraki diğer beş şirketin 2024’ün Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderleri ise şöyle:

• Tarım Kredi İmece Plastik: 50 milyon 815 bin TL

• Tarım Kredi Tedarik: 24 milyon 34 bin TL

• Tarım Kredi Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk: 10 milyon 523 bin TL

• Tarım Kredi Teknoloji: 8 milyon 224 bin TL

• Tarım Kredi Lojistik: 6 milyon 612 bin TL