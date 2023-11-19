Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kaynak: AA
Erzurum'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Erzurum-Bayburt kara yolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar yolda kaldı.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Kar yağışı dolayısıyla araçların ilerleyemediği bölgede araç kuyruğu oluştu.
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