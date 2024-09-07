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Kop Tüneli inşaatında göçük: 1 işçi öldü, 3 yaralı

Erzurum-Bayburt sınırındaki Kop Tüneli’nde göçük meydana geldi. Göçükte sırasında mahsur kalan M.B. (22) isimli işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 07.09.2024 08:59
  • Giriş: 07.09.2024 08:59
  • Güncelleme: 07.09.2024 09:03
Kaynak: AA
Kop Tüneli inşaatında göçük: 1 işçi öldü, 3 yaralı
Fotoğraf: AA

Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde meydana gelen kısmi göçükte 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Kop Dağı'nda yapımı devam eden tünelin Bayburt tarafında, henüz belirlenemeyen nedenle kısmi göçük yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük sırasında yaralanan işçilerden M.B, H.D, M.A ve A.Ö Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden M.B. (22), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer işçilerin tedavileri sürüyor.

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