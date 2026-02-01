Kopan dev kaya parçası yola düştü; o anlar kamerada

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de dağdan kopan dev kaya parçası, yola düştü. O anlar, yoldan geçen otomobilde seyahat eden kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Hakkari-Çukurca kara yolunun 50’nci kilometresindeki Şorti mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Bu sırada Çukurca yönüne giden otomobilde seyahat edenler, kayanın düşme anını cep telefonuyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

FOTOĞRAFLI