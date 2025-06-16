Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde otomobil sürücüsü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Diyarbakır’dan Silvan istikametinin 30’ncu kilometresinde otomobil sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarına savruldu. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından hastaneye sevk edildi.