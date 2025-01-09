Köpeğe cinsel saldırı davasında karar: Ceza alt sınırdan verildi

İstanbul Bakırköy'de ağaçlık alanda Alice isimli köpeğe cinsel saldırıda bulunan Paşa Türk, 4 Haziran 2024'te gözaltına alınıp tutuklandı. Paşa Türk, kısa süre içerisinde tahliye edildi. Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.

Karar duruşmasına Alice'in sahibi Özlem Sönmez ve taraf avukatlarının yanı sıra Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları katıldı. Sanık avukatı müvekkilinin akli melekelerinin yerinde olmadığını ileri sürdü.

SAVCI ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Savcı, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti ise Paşa Türk'ün 'Hayvanlara cinsel saldırıda bulunma veya tecavüz etme' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 30 bin lira adli para cezası uygulanmasına karar verdi.

2020'DEN BERİ ÜÇ KEZ CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

DHA'nın haberine göre duruşma sonrası açıklama yapan Alice'in sahibi Özlem Sönmez'in avukatı Şerare Erfan, kararın kamu vicdanını rahatlatmadığını belirterek "Paşa Türk isimli bu sanık 2020 yılından beri aynı köpeğe 3 defa kaçırıp tecavüz etmiştir ve bu dosyaya gelen bilirkişi raporunda da bu ispatlanmış durumdadır. 2020 yılında haber kanallarında haberi çıktı. Bu CD'leri mahkemeye sunduk. Bizim dosyamızdaki kişiyle o kişinin aynı kişi olduğu yani bir zincirleme suçun da olduğu ortaya çıkmış olmasına rağmen, tekerrür olmuş olmasına rağmen alt sınırdan ceza verildi. Bu gerçekten çok yanlış" dedi.

Şerare Erfan'n yanı sıra Bakırköy Belediye Başkanlığı adına davaya katılan avukat Esin Karaoğlu da karara itiraz edeceklerini söyledi.