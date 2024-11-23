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Köpeğe cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alınan 76 yaşındaki erkek tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan 76 yaşındaki erkek şüpheli tutuklandı.

Güncel
  • 23.11.2024 00:57
  • Giriş: 23.11.2024 00:57
  • Güncelleme: 23.11.2024 01:03
Kaynak: AA
Köpeğe cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alınan 76 yaşındaki erkek tutuklandı
FOTOĞRAF: AA

Samsun'un Bafra ilçesinde "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlara istismarda bulunan ve eziyet edenlerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli M.A'yı (76) "köpeğe cinsel saldırı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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