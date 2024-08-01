Köpeğe eziyet edip serbest bırakıldı, mahalleliye tehdit ve küfür savurdu

Eskişehir'de köpeğine eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şahıs, evinin bulunduğu sokağa gelip kendisini video kaydına alan kişilere tehditler savurdu. Şahıs, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şahsın köpeğine küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Y.K., evinin bulunduğu sokağa gelip, köpeğine eziyet ettiği anları video kaydına alan kişilere yönelik tehditler ve küfürler savurdu. Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, büyük tepki topladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Y.K. hakkında verilen serbest bırakılma kararına itiraz etti. Şahıs, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

KÖPEĞİ ZABİT KATİBİ SAHİPLENDİ

Şiddete maruz bırakılan köpek, Tepebaşı Belediyesi barınağında tedavi gördükten sonra zabıt kâtibi tarafından sahiplenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, köpeği sahiplenerek kendisine bir yuva sağlayan Zabıt Kâtibi Canbul ile bir araya gelerek kendisini örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Tüm hayvanların haklarının korunması ve uğradıkları şiddetten kurtarılması için tüm imkânların kullanıldıklarını belirten Başsavcı Yeldan, Zabıt Kâtibi Özge Canbul'un şiddete uğrayan köpeği sahiplenmesi ile ilgili olarak, "Zabıt Kâtibimizin bu davranışı bizleri duygulandırdı. Bu davranışın herkese örnek olmasını istiyoruz. Köpeğimize Pamuk ismini verdik" diye konuştu.

Şiddete maruz bırakılan köpeği sahiplenen Zabıt Kâtibi Canbul, Pamuk'un bugüne kadar yaşadıklarını unutturmak istediğini belirterek, "Bundan sonrasında yavrumuza güzel bir hayat sunacağız. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Başsavcımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.