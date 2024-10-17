Köpeğe silah doğrulttu, ruhsatsız tabancayla yakalandı ama serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Bir şahıs, sokak köpeğini silahla öldürmek istedi" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 02.39'da tabancayla yol kenarındaki köpeğe silah doğrultan M.Ş'yi yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 15 fişek ele geçirildi.

M.Ş., köpekten korktuğu için silah çekip köpeği uzaklaştırmak istediğini iddia ett. Şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin köpeğe silah çekmesi ve ona bir şeyler söylemesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.