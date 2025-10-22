Köpeği aracın arkasına zincirle bağlayıp sürükleyen sürücü serbest bırakıldı
Samsun'da bir köpeği aracının arkasına bağlayıp sürükleyen ve ölümüne sebep olan sürücü serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde köpeği otomobilin arkasına bağlanan zincirle sürükleyerek ölümüne yol açtığı sebebiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İshaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta bir otomobilin arkasına zincirle bağladığı köpeğin sürüklendiği ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.
Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sürücü F.K'yi (71) arkasında zincir bağlanmış araçla yakaladı. Ölen köpek ise yol kenarında bulundu.
Köpeği araca zincirle bağlayıp sürükleyen F.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.