Köpeğinin kendisiyle gömülmesini istemişti: Alain Delon’un vasiyeti yerine getirilmeyecek

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Fransız aktör Alain Delon'un köpeğinin kendisiyle birlikte gömülmesine ilişkin vasiyeti uygulanmayacak.

Hayvan hakları savunucularının tepkisi üzerine alınan 10 yaşındaki Belçika çoban köpeği Loubo’nun sağlıklı yaşamına devam edeceği açıklandı.

Delon'un 2014 yılında sahiplendiği Loubo'ya ilişkin Alain Delon’un kızı Anouchka Delon yaptığı açıklamada, “Loubo ailemizin bir parçası ve bizimle kalacak. Öldürülmeyecek" ifadesini kullandı.

"HAYATIMDA 50 KÖPEĞİM OLDU"

Delon, şu anda 10 yaşında olan Belçika çoban köpeği Loubo hakkında 2018 yılında Paris Match dergisine verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

“O benim yaşam sonu köpeğim. Onu bir çocuk gibi seviyorum. Hayatımda 50 köpeğim oldu, ama bu köpekle özel bir ilişkim var. Eğer ondan önce ölürsem, veterinerden onu kollarımda uyutmasını istiyorum. Bunu, onun mezarımın üzerinde büyük bir acıyla ölmesine izin vermektense yapmayı tercih ederim."

Söz konusu ifadelerin ardından Loubo için yeni bir yuva bulma teklifinde bulunulmuştu.