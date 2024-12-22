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Köpek dövüştüren 2 kişiye sadece 12 bin 850 lira ceza verildi: Köpekler barınağa gönderildi

Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi. El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.

Yurt
  • 22.12.2024 22:53
  • Giriş: 22.12.2024 22:53
  • Güncelleme: 22.12.2024 22:54
Kaynak: AA
Köpek dövüştüren 2 kişiye sadece 12 bin 850 lira ceza verildi: Köpekler barınağa gönderildi
FOTOĞRAF: AA

Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çullu Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, B.Ç. (28) ve Ö.S'nin (36 ) köpek dövüştürdüklerini tespit etti.

Hayvan sahibi oldukları belirlenen 2 şüpheliye 12 bin 850 lira ceza yazıldı.

El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.

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