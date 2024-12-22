Köpek dövüştüren 2 kişiye sadece 12 bin 850 lira ceza verildi: Köpekler barınağa gönderildi
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi. El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.
Kaynak: AA
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çullu Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, B.Ç. (28) ve Ö.S'nin (36 ) köpek dövüştürdüklerini tespit etti.
Hayvan sahibi oldukları belirlenen 2 şüpheliye 12 bin 850 lira ceza yazıldı.
El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.