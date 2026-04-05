Köpekleri değil katilleri toplayın

Türkiye’de ‘sokak hayvanları’ ve ‘hayvan hakları’ sorunu gündemden düşmeyen başlıklardan bir tanesi. Yaklaşık 10 milyon sokak hayvanının yaşadığı ülkede iktidar ve yandaşlarının, hayvanlar üzerinde yarattığı her tartışma şiddeti artırıyor.

Son olarak; İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla gönderilen yazıda, İBB ve 39 ilçe belediyesine Mayıs ayı sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin toplatılması yönünde talimat verdi.

2 Nisan’da gönderilen yazıda köpeklerin insanları tehdit ettiği yönünde iddiada da bulunularak şu ifadeler kullanıldı: "İlimizde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır.”

“Köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığının görüldüğü" ileri sürülen yazıda özetle şöyle devam edildi: "Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, gereğini rica ederim."

Hayvan hakları savunucuları ise gönderilen yazıya tepki göstererek hayvanların haklarına ve yaşamlarına yönelik saldırıların son bulmasını istedi.

ZARAR VERİYORLAR

Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış, şunları söyledi: “Halihazırdaki mevcut barınakların ve doğal yaşam alanlarının kapasitesi, mevcut köpeklerin sayısına yetmiyor. İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve köpeklerin yüzde 75’inin toplandığını söyledi. Bu da 2 milyondan fazla köpeğin toplandığı anlamına gelir. Ancak 2025 yılındaki resmi rakamlar 450 bin köpeğin toplandığını söylüyordu. Dolayısıyla 2026 yılının ilk 3 ayında 1 buçuk milyondan fazla köpeğin toplanmış olması olası değil. Toplanan köpek sayısını vermekle mükellef memurların üstlerini doğru bilgilendirmediğine inanıyorum. Dolayısıyla mevcut rakamların da yanlış olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayına kadar köpeklerin toplatılması mümkün olmadığı gibi, bu baskı hayvanların hayatını daha fazla tehlikeye atmakta, barınak çalışanları ile hayvanseverleri karşı karşıya getirmektedir. Bu toplama hızı barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında daha fazla olay olmasına ve on binlerce köpeğin ölmesine neden olmaktadır. Toplamaların barınak kapasitesine göre kontrollü bir şekilde yapılması gerekir. Hiçbir canlının zarar görmemesi sağlanmalıdır. Her şeyden önemlisi bu sistemin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir”

Hayvanların bazı şehirlerde sokakta beslenemesine yönelik daha önce alınan kararlara da dikkat çeken Karmış, “Bu kararın ilk alındığı il Afyonkarahisar oldu. Sonra İstanbul ve Ankara aldı. Ankara’da alınan karar bir avukatın itirazı üzerine mahkemeye taşındı ve iptal edildi. Bu karar diğer şehirler için de emsal oldu. Hayvan Koruma Kanunu’nda olmayan besleme yasağı özel bir kararla uygulanamaz. Bu yasaklar milletimizin vicdanıyla örtüşmemektedir. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü de diğer günler gibi adına göre hareket edilmeyen bir gün oldu. Barınaklar da kontrolden çıkmış durumda. Bu yüzden toplanan 450.000 köpeğin 150.000'i öldü ve bu hız çok ciddi bir hız. Bunlara bir de kaydı tutulmayanları eklemek lazım” dedi.

TEDAVİYE ERİŞİM YOK

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilsay Kanat da 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla dün açıklama yaptı. Kanat, yurdun pek çok noktasındaki binlerce kedi ve köpeğin çeşitli sağlık hizmetine ulaşamadığını ifade etti. Kanat, “Düzenli beslenememe, temiz suya erişim sorunu, hava koşulları, travmalar, parazitler ve tedaviye zamanında ulaşamama en temel başlıklar” dedi. Özellikle kent yaşamında araç çarpmaları, kötü muamele, enfeksiyonlar ve deri hastalıkları ile çok karşılaştıklarını aktaran Kanat, tüm sorumluluğun yerel yönetimlere ve kamuya ait olduğuna dikkat çekti.

SOKAKTA BESLENMESİNE BİLE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Kamuoyunda “katliam yasası” olarak anılan sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme ise 2024 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Hayvan hakları savunucuları da düzenlemeyle hayvanların yaşamlarına yönelik saldırıların daha da arttığına dikkat çekerek tepki göstermişti. CHP ise 17 maddeden oluşan 7527 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. AYM, yasanın iptali için yapılan başvuruyu reddetmişti. Öte yandan valilikler de yasanın ardından çeşitli kararlarla hayvanların toplatılmasına ve beslenmesine yönelik talimatlarda bulunmuştu. İstanbul Valiliği 24 Kasım 2025’te sokak köpeklerinin kamusal alanlarda "kontrolsüz şekilde beslenmesini" yasaklamıştı. Genelgeden 1 hafta önce dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin, kedilerin de sokakta beslenmesine tepki göstermişti. Ayrıca benzer bir kararı 6 Kasım'da Ankara Valiliği de almıştı.