Köpekleri öldürmek için düzen kurdular

Meral DANYILDIZ

Kamuoyunda 'Katliam Yasası' olarak bilinen kanunun ardından hayvanlar her geçen gün daha da hedef haline geliyor. Hayvanlar için sokakları güvenli hale getirmek bir yana, teker teker katlediliyorlar. Barınaklardan toplu mezar görüntülerine her gün bir yenisi eklenirken İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi dün iktidarın hayvanlar için yeni planını paylaştığı bir açıklama yayımladı.

Buna göre, İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu 28 Nisan’da sokak hayvanları için bir araya gelecek.

Toplantının asıl gündem maddelesi ise üniversite kampüslerindeki köpeklerin zorla toplatılması ve bakımevlerindeki hayvanların "ötenazi" adı altında katledilmesi.

Gazeteci Aslı Alpar gündeme gelen toplantının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Alpar, “Üniversite kampüslerinde yaşayan köpeklerin toplanıp ‘ötenazi’ adı altında katledilmesinin gündeme gelmesi kabul edilemez. Hayvanların yok edilmesi ne bilimsel ne hukuki ne vicdanidir. Hayvanların yaşam hakkı korunmalı” dedi.

Barınaktaki tanıklıklarına da değinen Alpar, yaşananları şöyle anlattı: "Hayvanlar katliam yasasının korkunç koşullarından bile daha kötü koşullarda sokaktan toplanıyor. İşkenceyle kapatılıyor ve aç susuz bırakılıyor. Barınağa her gün kaç hayvan girdi, kaçı yuvalandı, sağlıklı belgeleme yok. Kimi barınaklar çöpe her gün kilo kilo hayvan bedeni atıyor, kiminin devasa mezarları var; üst üste koyuyorlar. Açık bir hayvan kıyımı var."

İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca ise TBMM Komisyonu’nda sokak hayvanlarına yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi. Karaca, ülke genelindeki hayvanların yüzde 78’inin toplandığını iddia etti.

Ancak resmi verilere göre barınak sayısının 273 olduğu göz önüne alındığında, “Hukuken ve fiziken bu kadar hayvan nereye yerleştirildi?” sorusu da gündeme geldi. Patidio’nun Kurucusu Meral Candan, kanundaki çelişkilere dikkat çekerek yasanın "öldürme politikası" olduğunu vurguladı.

Barınak kapasitelerine dikkat çeken Candan, "Barınak kapasitesi, iddia edilen rakamların çok altında. Oysa çözüm belliydi: ‘Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat’. Bu yöntem etkin uygulansaydı bugün bu katliamları konuşmuyor olacaktık. Bu hayvanlar ya doğrudan öldürülüyor ya da ölüm kamplarında açlık ve hastalığa terk ediliyor. Öldürmek üzerine kurulu bir politika olabilir mi?” diye sordu.

Candan, “İktidar yasa çıkmadan önce barınaklardan hayvan sahiplenmenin kolaylaşacağını da söylemişti. Tam aksi artık sahiplenmek her zamankinden daha zor” bilgisini de verdi.