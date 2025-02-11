Köpekleri öldürmeyen belediyelere tehdit yazısı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokaklarda yaşayan köpeklerle ilgili yerel yönetimlere tehditvari bir yazı gönderdi. Bakanlıktan 81 il valiliğine gönderilen resmi yazıda, belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilerek hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesinin tespiti halinde köpek başına 71 bin 965 lira ceza uygulanmasını istendi.

Bakanlık, yerel yönetimlere zaman kaybetmeden harekete geçmeleri çağrısında bulunarak, İl Hayvanları Koruma Kurulları’nın şubat ayında olağanüstü toplantı yapması gerektiğini belirtti. Toplantı kararlarının en geç bir ay içinde bakanlığa iletilmesi talep edildi. Yasa kapsamında belediyelerin tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulanarak, sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetimler hakkında yasal işlem başlatılabileceği söylendi.