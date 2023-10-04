Köpekten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre kaza, Beşbulak köyünün yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık kurumlarının iyi olduğu öğrenildi.