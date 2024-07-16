Kopenhag doğruladı: Galatasaray'dan Elias Jelert için resmi teklif

Danimarka ekiplerinden Kopanhag, sağ bek oyuncuus Elias Jalert'in Galatasaray'a transferine ilişkin yaptığı açıklamada müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.

Galatasaray, Danimarka ekiplerinden Kopenhag'da forma giyen Elias Jelert'i transfer etmek istiyor.

Sağ bek pozisyonunda forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için sarı kırmızlılarla Kopenhag arasındaki görüşmeler sürüyor.

Konuya ilişkin Kopenhag kulübünden yapılan açıklamada Galatasaray ile Kopenhag arasındaki görüşmeler doğrulanarak "Şu anda taraflar arasında müzakereler devam ediyor ve bir anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok" denildi.

PS&E meddeler, at der dags dato er konstateret rygter i markedet om en mulig transfer af Elias Jelert til Galatasaray Sportif A.S. #fcklive https://t.co/x1S2KAlYJo — F.C. København (@FCKobenhavn) July 16, 2024

Açıklamada anlaşmaya varılması halinde duyuru yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray, daha önce Kopenhag'dan Victor Nelsson'u 7 milyon euro ve Tobias Linderoth'u 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY'A KARŞI KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Kariyerinde 138 maça çıkan ve 3 gol 13 asistlik performans gösteren Jalert, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giymiş, İstanbul'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmada kırmız kart görmüştü.