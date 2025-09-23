Kopenhag Havalimanı’nda dron alarmı: Uçuşlar durduruldu

Danimarka'nın başkentinde bulunan Kopenhag Havalimanı'nda ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Kopenhag polisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti. Danimarka polisi, olayda 20 binden fazla yolcunun etkilendiğini belirtti.

Uçuş takip firması Flightradar 24 ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı.