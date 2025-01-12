Köprü altında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde köprü altında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Sahil Sitesi’nde köprü altında mahsur kalan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dikkatli bir operasyon gerçekleştirdi. Yavru kediyi zarar görmeden kurtaran ekipler, çevredeki vatandaşlardan büyük takdir topladı. Kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.