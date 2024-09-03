Köprü geçiş ücretleri: 3. Köprü geçiş ücreti nedir? Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti | 2024 Güncel

İstanbul'da 3. Köprü adıyla bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti merak ediliyor. Köprü geçiş ücreti güncellenen 3. köprü fiyatı ve Savuz Sultan Selim köprüsü fiyatı 2024 güncel fiyatlarla şöyle:

Aracın Sınıfı Köprü Geçiş Ücreti 1 (Otomobiller) 555,00 ₺​ 2 (Minibüsler) 890,00 ₺​ 3 (Yolcu Otobüsleri) 1.055,00 ₺​ 4 (Kamyonlar) 1.400,00 ₺ 5 (Tırlar, Treyler) 1.765,00 ₺​ 6 (Motosikletler) 390,00 ₺

3. KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

3. köprü geçiş ücreti Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) aracılığıyla ödenir.

HGS İHLAL EDİLİRSE NE OLUR? KAÇAK GEÇİŞİN CEZASI NEDİR?

HGS sistemlerinden geçiş ihlali yapılırsa, köprü geçiş ücreti ödenmezse ihlal süresinden itibaren 15 gün içerisinde HGS'ye para yüklemek gerekir. HGS abonesi olmadan 3. köprüden geçilmesi durumunda, 15 gün içerisinde HGS abonesi olmak gerekir. 15 gün içerisinde HGS'ye para yüklenirse para cezası uygulanmaz, sadece geçiş ücreti kesilir.

HGS'de yeterli para bulunmaması halinde 15-45 günleri arasında köprü geçiş ücreti ödenmediğinde geçiş ücretine 1 kat ceza uygulanır. HGS bulunmaması köprü ücretinin 45 günden fazla ödenmemesi halinde 4 kat ceza uygulanır.

Köprü ihlal işlemleri ve idari para cezaları Karayolları'nın resmi sitesi üzerinden öğrenilebilir.