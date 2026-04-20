Köprü ve otoyol özelleştirmesi için Avrupa turu!

Köprü ve otoyol özelleştirmesi için çalışmalar hızlandı.

Türk heyeti, perşembe günü Portekiz'in en büyük karayolu işletmecisi Brisa yöneticileriyle özelleştirme planını görüşmek üzere bir araya geldi.

2011 yılında Türkiye'deki özelleştirme girişimine ilgi gösterdiğini açıklayan Brisa, mevcut özelleştirme sürecine katılım planları veya yürütülen görüşmeler konusunda yorum yapmadı.

Türk heyetinin, özelleştirme öncesinde Avrupa turunu Fransa ve İspanya ile devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara’dan konuyla ilgili kaynaklar, "Fransa ve İspanya‘yla da bu süreçte bazı görüşmeler yapılabilir" dedi.

ÖZELLEŞTİRME PLANI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyolların, işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle 25 yıllığına özelleştirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mevcut 2 bin kilometrelik yol ağının mülkiyetinin kamuda kalacağını söyledi. Uraloğlu, "Karayolları Müdürlüğü'nün işlettiği 2 bin kilometrelik yolun bakımı için para harcıyoruz. Hazine Bakanlığı ile yaptığımız çalışmaya göre bu yolların işletme hakkını devredersek daha yararlı mı olur daha zararlı mı olur bunun çalışmasını yapıyoruz. Satılması gibi bir durum yok, işletme hakkı devredilmesi çalışması yapıyoruz ama kamu ne derse o olur" dedi.

Türkiye, 2013 yılında söz konusu köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik bir ihale yaptı. Sekiz otoyol, iki köprü (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet ve bağlantı yollarının 25 yıllık işletme hakkını kapsayan ihalede, Koç Holding - Ülker (Gözde Girişim) - Malezyalı UEM Group konsorsiyumu 5,7 milyar dolarla en yüksek teklifi verdi.

İhale, teklif bedelinin düşük olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti, o dönemde 7 milyar dolar işaret edilmişti.