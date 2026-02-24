Köprü ve otoyollar halkındır

AKP iktidarının iki Boğaz köprüsü ve yedi otoyolu 25 yıllığına devretme hazırlığı kamuoyunda tepkiye neden oldu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay "Köprü ve otoyollar halkındır, satılamaz, devredilemez” dedi.

BirGün’ün dün manşetten duyurduğu “Asfalt yandaşın cebine döşendi” haberinde, iktidarın ulaştırmada tercih ettiği yap-işlet-devret modelinin otoyolları kamusal hizmet olmaktan çıkararak özel işletmelere devrettiğine dikkat çekilmiş; toplam 3 bin 796 kilometrelik ağın üçte birinin özel şirketler tarafından işletildiği ortaya konmuştu.

Boğaziçi köprüsünden iktidara seslenen Akay, yaptığı açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iki Boğaz Köprüsü’nü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’yle, yedi tane otoyolu özelleştirme yani işletme hakkı 25 yıllığına devretmek için iki tane yabancı danışmanlık firmasını görevlendirdi. Bu köprüden devletin elde ettiği gelir 15 milyar dolar. Özelleştiği takdirde müteahhitlere devredildiği takdirde müteahhitlerin elde edeceği gelir 48 milyar dolar. Yani 33 milyar dolar daha devletin cebinden fazla para çıkacak. Meclis’te de hukuk önünde de kamu varlıklarının heba edilmemesi, satılmaması ve devletin, vatandaşın kendisinde kalması için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

ÖZELLEŞTİRME MADDESİ

Tartışma Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2026 yılı ihale taslaklarında yapılan değişikliklerle büyüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, bakım-onarım ihalelerinde son 10 yıldır 450-700 gün aralığında belirlenen sürelerin 2026 için 250 güne indirildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz "Oysa son 10 yıldır aynı otoyollarla ilgili ihalelerin süreleri 700-450 gün aralığındaydı ve ihalelerin sözleşme tasarılarında özelleştirmeyle ilgili hiçbir madde yoktu. Buradan anlaşılıyor ki; KGM Anadolu Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu’nun 250 gün (8 ay) içinde özelleştirilmesi planlanıyor. AKP tüm planlamasını 2026 yılı sonuna kadar; 2 Boğaz köprüsü ve 7 otoyolu özelleştirmeye göre yapıyor. Zira 2027 yılı seçim yılı! AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak genel seçimler öncesinde, önden toplu para tahsil etmenin peşinde" ifadelerini kullandı.