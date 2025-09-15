"Köprü ve otoyollar özelleştirilecek" iddiaları Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan “Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddialarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Orta Vadeli Plan’da (OVP) öngörülen özelleştirme gelirlerini hatırlatan ve Plana göre 2025 yılı için 21 milyar lira olarak tahmin edilen özelleştirme gelirlerinin, 2026’da 185 milyar liraya yükselmesinin öngörüldüğünü ifade eden Çiler, bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde 9 katlık artış hedefinin “Türkiye’de yeni bir özelleştirme dalgası” anlamına gelip gelmediğini sordu.

“KAMU YARARI GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Özelleştirme süreçlerinin kapalı kapılar ardında değil, şeffaf biçimde ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çiler, “Halkın vergisiyle yapılan yatırımların geleceği hakkında toplumun bilgilendirilmesi şarttır” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler / Fotoğraf: ANKA

CHP’li Çiler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile dokuz otoyolun özelleştirilmesi planı doğru mudur? Yatırım bankalarına teklif çağrısı yapıldı mı? Hangi bankalar davet edildi? Özelleştirme sonrası geçiş ücretlerinde zam yapılacak mı? Vatandaşın mağdur olmaması için sosyal tarife, indirim veya muafiyet uygulanacak mı? Özelleştirme gelirleri nasıl bir yıl içinde 9 kat artırılacak? Hangi kamu yatırımları özelleştirme listesine alındı?”