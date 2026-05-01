Köprüde araç durdurulup gözaltı yapıldı!

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları gerekçesiyle kentin birçok noktasında geniş "güvenlik" önlemleri alınırken, şehirn birçok noktasında ulaşım kısıtlandı.

Boğaz Köprüsü üzerinde Avrupa yakasına doğru ilerleyen bir aracın durdurulduğu ve araçtan indirilen bazı yurttaşların gözaltına alındığı görüldü. Gözaltıların gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da tüm yasaklamalara ve engellemelere rağmen 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştiriliyor.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy'de bir araya gelen emekçiler ve yurttaşlar İskele Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Bununla beraber Taksim'e gitmek isteyen çok sayıda emekçi ve yurttaş ise gözaltına alındı.