Köprüde mahsur kalan kedi battaniye yardımıyla kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Vatandaşların altta açtığı battaniyeye düşen kedi, kaçarak uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Fırat Nehri üzerine kurulan köprünün altında yer alan aydınlatma projektörün üzerinde yavru bir kedinin olduğunu gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Alta battaniye açan vatandaşlar, kediye seslenerek atlamasını sağlamaya çalıştı. Kedinin atlamaması üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, aracın merdivenini kullanarak kediye ulaştı.

Kedi, itfaiye erinin yaklaştığını görünce aşağı atmadı.

Battaniyenin içerisine düşen kedi, daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.