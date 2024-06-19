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Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Van'da yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçan otomobilin sürücü Mehmet Ali Tan yaralandı. İtfaiyeciler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ajans Haberleri
  • 19.06.2024 16:25
  • Giriş: 19.06.2024 16:25
  • Güncelleme: 19.06.2024 16:26
Kaynak: DHA
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Başkale ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Van'dan Hakkari istikametine giderken Mehmet Ali Tan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 33 AHR 341 plakalı otomobil, köprüden uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Tan, itfaiyeciler tarafından yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

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