Köprüler çöktü, 2 kişi öldü: Sabotaj şüphesi

Dış Haberler

İstanbul’da bugün yapılması beklenen barış görüşmeleri öncesi Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Bryansk ve Kursk bölgelerinde bulunan iki köprü çöktü. Rus yetkililer, Ukrayna’nın sabotaj saldırısı olduğu iddia edilen kazalara ilişkin soruşturma başlatırken 7 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı ve bölge yetkilileri, önceki gece Ukrayna sınırına yaklaşık 100 km mesafedeki Bryansk bölgesinde bir otoyol köprüsünün, çöktüğünü ve yaklaşmakta olan bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişinin öldüğünü söyledi.

Yetkililer, kazaların kesin nedenin henüz belirlenmediğini ancak ilk incelemelere göre Ukrayna saldırısından şüphelendiklerini vurguladı.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, hastaneye kaldırılan yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğunu ve birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Rusya Demiryolları Bryansk köprüsünün çökmesinin, “ulaşımın işleyişine yasa dışı bir müdahalenin sonucu olduğunu” savundu.

Bryansk’taki kazadan saatler sonra Kursk'ta da bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu yük treni devrildi. Kursk Bölge Vali Vekili Alexander Khinshtein, olayın yük trenin köprüden geçerken meydana geldiğini belirterek makinistlerden birinin bacağından yaralandığını, trendeki personelin yerel bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Kursk'ta yaşanan kazada can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk ve Kursk bölgelerinde köprülerin patlatılması sonucu yaralanmalar ve ölümlerin yaşandığını bildirdi. Komite, demiryollarında meydana gelen patlamaların terör saldırısı olarak sınıflandırıldığını bildirdi.

Kiev yönetimi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. AFP, yaşanan kazaların Ukrayna saldırısı sonucu olduğu tespit edilirse İstanbul'da yapılması planlanan görüşmenin ertelenebileceğini bildirdi.

KİEV HEYETİ BELİRLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bugün İstanbul’da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirleyerek görevlendirdiğini duyurdu. Heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık edeceğini belirten Zelenski, müzakerelerde gündeme gelecek konulara ilişkin “Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesi” dedi.