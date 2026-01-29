"Köprüler satılacak" iddiası: "AKP yabancı şirketle çalışıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 25 yıllığına özelleştirmeye yönelik yeni bir plan hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz, iki köprünün özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

"5,5 MİLYAR DOLARLIK RANT" İDDİASI

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AKP’nin yeni özelleştirme planını ortaya çıkardık! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün; 25 yıllığına özelleştirilmesi için yabancı bir şirkete fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettik. AKP’nin fizibilite çalışması yaptırdığı şirket: BTY Construction Cost Consultants Co. (Kuzey Amerika merkezli) AKP, Türkiye’nin geleceğini yine ipotek etmenin peşinde. Peki özelleştirmenin rantı ne kadar? Yaklaşık 5 milyar 597 milyon dolar!

Nasıl hesapladım? 2024 yılı resmi verilerilerin dolar karşılıklarına göre: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde; Gelir: 53 Milyon 927 bin dolar. Gider: 1 milyon 760 bin dolar. Yıllık net gelir: 52 milyon 166 bin dolar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde; Gelir: 63 milyon 186 bin dolar. Gider: 3 milyon 412 bin dolar. Yıllık net gelir: 59 milyon 774 bin dolar. İki Köprünün yıllık toplam net geliri: 111 milyon 940 bin dolar. 25 yıllık özelleştirme sürecinde planlanan net gelir: 2 milyar 798 milyon dolar."

"VATANDAŞA ÖDETİLECEK"

Şu anda iki köprüdeki mevcut araç geçişi toplamı yıllık 160 milyon adet olup, Bu trafik zaten maksimum trafik yoğunluğudur. Bu durumda; Şirketlerin 2 Milyar 798 Milyon Doların altında bir tutarla özelleştirme ihalesini kazanması durumunda doğrudan kamu zararı oluşacaktır. Zira bu tutar zaten devletin bu iki köprüyü işletirken halihazırdaki net geliridir. Eğer bu tutarın üzerine kâr koyarak ihaleyi kazanırsa, ilave kâr koyduğu tutar kadar ‘araç geçiş ücretlerine’ zam yapacaktır. Bu da özelleştirmenin faturasının yine vatandaşa ödetileceğinin kanıtıdır!

EYLÜL AYINDA İDDİA GÜNDEME GELMİŞTİ

Köprülerin satışa çıkarılacağı geçen yıl eylül ayında iddia edilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları yalanlamıştı.

Açıklamada, 1994'te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı belirtilmişti.

AKP 2026-2028 yıllarını kapsayan OVP’de özelleştirme gelirini artırmayı planlamıştı. 2025’te 21 milyar TL hedeflenen özelleştirme geliri 185 milyar TL’ye yükseltilmiş; 2027 ve 2028’de ise toplam 100 milyar TL gelir beklendiği belirtilmişti.