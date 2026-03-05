Köprüler satılacak mı: Saray'dan ilk açıklama

İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere köprü ve otoyolların satılacağı iddiaları Meclis gündemine taşındı.

Yeni Yol Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"İDDİALAR DOĞRU MU?"

Özdağ şunları sordu:

Söz konusu haberde yer alan; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kamuya ait otoyolların işletme haklarının devrine yönelik bir özelleştirme hazırlığı bulunduğu iddiası doğru mudur?

Bu kapsamda Ernst & Young firması ile işletme haklarının devrine ilişkin süreci yürütmek üzere herhangi bir danışmanlık veya denetim sözleşmesi imzalanmış mıdır? İmzalandıysa sözleşmenin tarihi, süresi ve bedeli nedir? Bu sözleşme hangi usulle yapılmıştır?

Teknik danışmanlık görevi için BTY Group ile anlaşma yapıldığı iddiası doğru mudur? Bu firmanın görev tanımı ve yetki kapsamı nedir?

Söz konusu özelleştirme paketinin toplam ekonomik büyüklüğü ne kadardır? Köprüler ve otoyollar için ayrı ayrı yapılan değerleme çalışmaları mevcut mudur?

TOPU BAKANLIĞA ATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sorulara cevap vermek yerine konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görev ve yetki alanında olduğunu iddia etti. Yılmaz, "Yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetki alanına

girmektedir" dedi.