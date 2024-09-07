Köprünün korkuluklarını kırıp 7 metreden dereye düşen minibüsün sürücüsü yaralandı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Çataltepe Yolu'nda seyreden 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsü Yusuf Aktaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, TOKİ Köprüsü'nün korkuluklarına çarpıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten dereye düştü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yaralanan Yusuf Aktaş'ı aracın içinden çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Aktaş, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yusuf Aktaş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan olay anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.