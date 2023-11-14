Köprüye asılı kalan kamyonet Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu

Amasya’nın Ziyaret beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet köprüye asılı kalarak şans eseri Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Esma Cebeci’nin idaresindeki 05 RC 696 plakalı kamyonet, Ziyaret köprüsü üzerinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Korkuluklara çarpıp askıda kalan kamyonet, Yeşilırmak nehrine uçmaktan kurtuldu.

Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ve yanındaki 5 yaşındaki Erva Cebeci, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.