Kopyala, yapıştır ardından onayla

Kırklareli merkezde Akdeniz Foklarının yaşam alanları olduğu iddia edilen kopyala-yapıştır ÇED dosyasına onay verildi. Gerçeklikten uzak hazırlanarak onaylanan ÇED’le kum ocağının kapasitesi 30 kat artacak.

Gökay BAŞCAN

Kopyala-yapıştır çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarına bir yenisi daha eklendi. Kırklareli merkezde denize uzak bölgedeki kum ocağı projesinin çevresinde akdeniz foku ve deniz kaplumbağası üreme alanı olduğu belirtildi.

Projeye onay verilirken Doğa ve Kültür (DOKU) Derneği, Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne itiraz etti.

1993 yılında yürürlüğe giren ÇED yönetmeliği, AKP iktidarıyla birlikte neredeyse tüm işlevini yitirdi. Kopyala-yapıştır hazırlanan ÇED raporları iktidar tarafından bir bir onaylanıyor.

SU KAYNAĞI GİZLENDİ

Son olarak, Kırklareli Merkez’de Seçkin Madencilik İnşaat ve Sanayi Şirketi tarafından işletilen mikronize kuvars kum ocağının alan genişletilmesi, yıkama, eleme ve zenginleştirme tesislerinin kapasite artışı için ÇED süreci başlatıldı. Projeye ilişkin ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Geçen mayıs ayında proje dosyasını sunan şirket, adeta başka bölgenin özelliklerini yazdı. Bölgede Akdeniz Foku ve Deniz Kaplumbağaları’nın yaşam alanı olduğunu belirten şirket ayrıca içme su kaynaklarını, ormanlık alanlarının özelliklerini ve mağaraları dosyaya yazmadı ya da hatalı yazdı.

Kopyala-yapıştır hazırlanan dosyadaki hataları ortaya çıkaran DOKU Derneği, Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne itiraz etti. İtiraz dilekçesindeki hatalar şöyle sıralandı.

• Kırklareli Merkez Koyunbaba mevkinde Akdeniz Foku ve Deniz Kaplumbağası yaşama ve üreme alanı bulunduğu belirtilmiş, ancak proje alanı ve yakın çevresinde bahse konu alanlar bulunmamaktadır.

• “Değerlendirme sahasının içerisinde içme suyu kaynağı ve çeşmesi bulunmamaktadır” denilmiş. Ancak yaklaşık 750 mt mesafede koyunbaba köyü içme suyu kaynağı bulunmaktadır.

• Dosyada Mahmuzlu Akdeniz Kaplumbağası (Testudo graeca), olduğu belirtilmiş. Ancak bölgede Trakya Tosbağası bulunmaktadır. Trakya Tosbağası Testudo hermanni IUCN Kırmızı Listesinde “Tehlike Altında Olmaya Aday” kategorisindedir.

• Değerlendirme sahasındaki üretim faaliyetlerinin 140-180 kotunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Temmuz 2023 tarihinde uzmanlar tarafından hazırlanan Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda proje alanı ve yakın çevresinde Kayın Ağacı bulunduğu belirtilmiştir. Oysaki rakım dağılımı deniz seviyesinden bölgemizde 700 metre ve daha yüksek rakımlarda bulunmaktadır.

30 KAT ARTACAK

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket 2,08 hektarlık faaliyet alanını 24,95 hektara çıkaracak. Ocaktaki yılda 50 bin tonluk üretim 1 buçuk milyon tona; yıkama, eleme zenginleştirme tesisinin kapasitesi 1 buçuk milyon ton olacak.