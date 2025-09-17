Kopyala yapıştır rapor: Giresun’daki HES için Maraş’taki ÇED raporunu çaldılar

Giresun Güce’de yapılması planlanan Yiğit HES için hazırlanan ÇED raporunda Maraş’taki HES’e ait verilerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Giresun Güce’de, Gelevara Deresi üzerinde inşa edilmesi planlanan Yiğit HES Projesi için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda suyun Kahramanmaraş Onikişubat’ta inşa edilen Kumarlı HES’e verileceği belirtildi.

ÇED raporunda yer verilen bilgilerin başka bir ildeki projeden alınması ise skandal olarak değerlendirildi. Onikişubat’taki HES projesi için akım gözlem ve meteoroloji istasyonu verilerinin Giresun’daki projenin raporunda kullanıldığı ortaya çıktı.

Ankara merkezli “Ekonorm” adlı bir çevre danışmanlık şirketi tarafından hazırlandığı görülen ÇED raporundaki skandal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılan projeyle ilgili İDK toplantısına katılan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) yetkilisinin de dikkatini çekmiş, konuyla ilgili görüş yazısında ilgili firma kurumları uyarılmıştı.

Milli Parklar’ın uyarı niteliğindeki görüş yazısında, proje için sunulan Özlüce Deresi’ne ait uzun yıllar akım değerlerinin, DSİ’nin gönderdiği akım değerleri ile aynı olmadığı belirtildi. ÇED raporundaki içindekiler dizini ile çekil dizini içindeki başlık ve metinlerde yazım yanlışları olduğu da vurgulanan Mili Parklar’ın yazısında, “Hatta raporunda ikinci sayfasında farklı bir projenin bilgilerinin yer aldığı hususları tespit edilmiştir” denerek konu hakkında ilgililer uyarıldı.

GES VE RES PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN HES PORJESİ

Öte yandan ülke genelinde inşa edilen HES projelerinin birçoğunun kuraklık ve yetersiz su nedeniyle enerji üretiminde sorunlar yaşadığı, birçok projenin ise entegre GES ve RES projelerini yaşama geçirmek için yapıldığı ortaya çıktı. DSİ tarafından 2021’de bu amaçla çıkarılan HES projelerine birleşik olarak GES ve RES gibi enerji santrallarının kurulabilmesinin önünü açan genelgenin ardından 2023 verilerine göre ülke genelinde 140 HES şirketinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.