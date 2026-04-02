Kopyala-yapıştır tepkisi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 407 sanıklı İBB Davası’nın 14. Duruşması dün görüldü. Duruşmada, bugüne kadar savunması alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri alındı. Sanık avukatları suçlamaların "kopyala-yapıştır" şeklinde yazıldığını belirterek, tepki gösterdi. Mahkeme heyetinin bugün akşam saatlerinde tutuklu sanıklar hakkında ara karar vereceği bildirdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın önceki günkü celsesinde avukatlardan bazıları müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin, bazıları da sağlık sorunlarının göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi. Müvekkillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ve sabit ikametgah adresine sahip olduklarını belirten avukatlar, iddianamedeki suçlamaları da reddetti.

İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Tora Pekin de müvekkili için tahliye talebinde bulundu. "Ne ben ne de diğer avukatlar Mehmet için ayrıcalık istiyor değiliz. Bu sadece avukatları değil, avukata ihtiyaç duyan halkı da ilgilendiriyor. Mehmet'in suçu Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olmasıdır." diyen Pekin, Pehlivan hakkında soruşturma izni alınmadan işlem yapıldığını, avukatlığın suç haline getirildiğini söyledi.

Önceki günkü duruşmada tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Ağaç AŞ Satın Alma Şefi Fatih Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 7 tutuklu hakkında, tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gözetilerek tahliyesini istemişti.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bozbey’in eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 55 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.