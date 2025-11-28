Kor Mor saldırısı

Irak Kürt Bölgesi’nin önemli enerji merkezlerinden Kor Mor gaz sahasına önceki akşam düzenlenen ve elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 80 oranında düşmesine yol açan roketli saldırının ardından Erbil ve Bağdat yönetimleri harekete geçti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşerek saldırıyı kınadı. Sudani, Kor Mor’un hedef alınmasını “tüm Irak’a yönelik bir saldırı” şeklinde nitelendirdi. Görüşmede Erbil ve Bağdat arasında Ortak Soruşturma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

ŞÜPHELİ MİLİS GÜÇLER

Kürt Yönetimi’nin Başbakanı Mesrur Barzani, ABD ve uluslararası ortaklardan tesis için hava savunma sistemi sağlamalarını talep etti. Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Celal Talabani de saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, "Silah yalnızca devletin elinde olmalıdır. Hukukun dışında hareket eden milis güçler ya derhal feshedilmeli ya da tamamen ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

Önceki akşam Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) enerji şirketi Dana Gas’ın işlettiği Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesi yakınlarındaki Kor Mor gaz sahasını hedef alan saldırıyı ise üstlenen olmadı. Tesiste çıkan yangın dün sabah saatlerinde söndürülebildi. Daha önce de birçok kez hedef alınan Kor Mor sahasının bu son saldırıda “şimdiye kadarki en büyük maddi zararı” gördüğü aktarıldı.

IRAKLILARA BİR TEHDİT

Saldırı nedeniyle elektrik üretimi büyük oranda düştü. Süleymaniye, Erbil, Halepçe gibi Kürt bölgelerine verilen 24 saatlik elektrik hizmeti 5 saate kadar geriledi. Kürt yetkili Aziz Ahmed de "Ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Irak’ın diğer bölgelerine elektrik ihracatının da tamamen durduğunu" belirtti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da dün saldırıya ilişkin bir bildiri yayımladı. Açıklamada, "Bu saldırı, Iraklıların çıkarlarına yönelik doğrudan bir tehdit ve güvenlik ile ekonomik istikrarı sağlama çabalarını engellemeye ve geciktirmeye yönelik tehlikeli bir terör eylemidir" denildi.