Kör, sağır ve dilsiz olmayın!

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı 3 aydan bu yana eylem yapan halk "Evimiz bizim geleceğimizdir. Adalet istiyoruz, hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Üsküdar’daki Kirazlıtepe Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan mağduriyetlere karşı yurttaşların eylemleri sürdü.

Kirazlıtepe Mağdurları yaptığı açıklamada "Kirazlıtepe sakinleri olarak 8 yıldır kentsel dönüşüm sürecinin mağdurlarıyız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan bu süreçte, evlerimiz yıkıldı ancak verilen sözler tutulmadı. Yıllardır kirada yaşamak zorunda bırakıldık, ekonomik olarak zorlandık ve geleceğimiz belirsizliğe mahkûm edildi. Ne sözünüzü tuttunuz, ne de evlerimizi verdiniz! Evlerimizin sadece bir kısmı teslim edildi. İkinci etap teslim edilmeye başlandı ama yaşanacak gibi değil. Üçüncü etabın ne zaman teslim edileceği bile belli değil. Ayrıca, kiralarımız da ödenmiyor. Yıllardır verilen sözler yerine getirilmedi. İnsanlar hem kira ödemek zorunda bırakıldı hem de sağlıksız evlere mahkûm edildi. Buradan Çevre Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyoruz: Kör, Sağır Dilsiz'i oynamayı bırakın! Vatandaşın sesine kulak verin! Evlerimizi sağlam, eksiksiz ve yaşanabilir şekilde teslim edin! Kira yardımlarımızı eksiksiz ve düzenli ödeyin! Kirazlıtepe halkının sabrını sınamayın! Evimiz bizim geleceğimiz! Hakkımızı söke söke alacağız! Kirazlıtepe halkı olarak buradayız, hakkımızı istiyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.