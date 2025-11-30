Koramaz’dan gençlere mesaj: Umut verdiniz

BirGün EGE

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, “Sahne Gençlerin” sloganıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Festivalin sokak açılışın ardından Elhamra Sahnesi’nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl, Onur Ödülü tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Sumru Yavrucuk’a takdim edildi. Emek Ödülü ise tiyatrocu Orhan Alkaya’nın oldu.

Festivalin Tema Ödülü, 14 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuksuz şekilde tutuklanarak ilacına erişemeyen ve hayati tehlike geçiren üniversite öğrencisi Mina Pelit’e verildi. Ödül töreninin ardından Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Hareket Atölyesi tarafından Döngü isimli oyun sergilendi.

FARKLI KÜLTÜRLER BİRLİKTE

TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Ülke olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Açlığın yoksulluğun, işsizliğin, güvencesiz bir geleceğin içerisine hapsolmuş durumdayız" dedi. Koramaz şöyle devam etti: "Ekonomisi çökertilmiş, hukukun tamamen siyasallaştığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, anayasa ve yasaların anlamsızlaştırıldığı, aklın ve bilimin yerini hurafelerin, hukuk devleti anlayışının yerini kişi ve parti devleti anlayışının aldığı bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Bu acı tablonun yaratıcısı olan siyasi iktidarsa yaşanan sorunlarla yüzleşmek ve çözüm aramak şöyle dursun toplumsal muhalefet unsurlarını baskı politikalarıyla sindirmek istiyor. Grevleri, festivalleri, konserleri, sanatsal etkinlikleri yasaklıyor."

Koramaz şunları söyledi: "Bu karanlık tablo, genç kuşakların omuzlarına da ağır bir yük bindirmektedir. Gençlerimiz geçinemiyor. Eğitimden kültüre, sanattan bilime uzanan tüm alanlarda hak ettikleri imkânlara erişemiyor. Üniversite kampüslerinde, sokaklarda, işyerlerinde ifade alanları daraltılıyor. Ancak gençlerimiz bu zorlu koşullar altında dahi, üretme, direnme ve umut etme cesaretini gösteriyor. Onların bu inatları, dirençleri tüm topluma ve hepimize örnek oluyor."

Orhan Alkaya (solda) ile Emin Koramaz

Gençlik temasına dikkat çeken Koramaz, “Amacımız, gençlerin sesini, estetiğin gücüyle birleştirerek hep birlikte daha güzel yarınlara olan inancımızı tazelemek. Çünkü gençlik dünyayı olduğu gibi kabullenmek yerine onu dönüştürme iradesidir; karanlığa karşı aydınlığın, baskıya karşı cesaretin, suskunluğa karşı direnişin sembolüdür. Önümüzdeki 10 gün boyunca, yurt içinden ve farklı ülkelerden gelen tiyatro toplulukları gençlik temalı oyunlarıyla sahnelerimizde olacak. Farklı diller konuşacak, farklı kültürlerden hikâyeler anlatacaklar. Ancak hepsinin ortak bir paydası var: İnsan olmanın, genç olmanın, dünyayı değiştirme arzusunun evrensel dilini konuşmak" şeklinde konuştu.

***

İZMİR’DE 29 OYUN

29 oyunun 13 salonda sergileneceği festival programından öne çıkanlar şöyle:

•Asmalı Sahne’nin ‘Hale Asaf’ adlı oyunu bugün saat 20.00’de Manisa Salihli’deki Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda.

•İran’dan Oynar Tiyatro’nun sahnelediği ‘Antigoneh’ bugün saat 20.00’de Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde.

•İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘Şehirler Yollar Hikâyeler’ adlı oyunuyla bugün saat 20.00’de Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde.

***

BAŞKENTTE 28 OYUN

Toplam 28 eserin sahneleneceği 28.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nden öne çıkanlar ise şöyle:

•Timiyatro’nun ‘Ruhumdaki Mayın’ oyunu bugün saat 20.00’de Timiyatro Sahne’de.

•Suretbaz Tiyatro, ‘Soytarı’ oyunuyla bugün saat 20.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde.

•Batıkent Kültürevi Semt Tiyatro Atölyesi, ‘Hayattan Sahneye’ oyunuyla bugün saat 20.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.