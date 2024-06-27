Koray Aydın, dakikalar içinde İYİ Parti logosunu profilinden kaldırdı

Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından İYİ Parti etiketini ve parti logolu fotoğrafını da istifa paylaşımının hemen ardından kaldırdı.

İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabı profilini güncelledi.

Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Aydın, "Gelinen noktada; İYİ Parti'de varlığımıza, görüş, fikir ve önerilerimize artık pek fazla ihtiyaç duyulmadığına üzülerek kanaat getirmiş bulunuyorum. Bu kanaate varmamda Saray'daki malum görüşme ve sonrasındaki gelişmeler, bardağı taşıran son damla olmuştur. Dolayısıyla bu kanaatim yaklaşık iki yıllık bir sürece dayanan, belli bir birikimin sonucudur” demişti.

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Aydın, istifa paylaşımının hemen ardından profilinde yer alan İYİ Parti etiketi ve İYİ Parti logolu fotoğrafını da kaldırdı.